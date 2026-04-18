Escola Juliano Neto alcança 52 aprovações e se destaca entre escolas públicas

A Escola Estadual Juliano Neto alcançou um resultado expressivo em 2026 ao registrar 52 aprovações em universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior, somando conquistas por meio do Enem, vestibulares tradicionais, como Unesp e também pelo Provão Paulista.
O número evidencia o desempenho consistente da unidade, que vem se consolidando como referência educacional ao ampliar as oportunidades para seus alunos ingressarem no ensino superior. Só pelo Provão Paulista, foram 11 estudantes aprovados, colocando a escola entre as 10 melhores do estado nesse modelo de avaliação.
No entanto, o grande destaque está no conjunto das conquistas. As 52 aprovações contemplam instituições de prestígio, como USP, UNICAMP, UNESP, UFSCar, IFSP, FATEC e outras, abrangendo cursos em diversas áreas, desde engenharias e ciências exatas até humanas e biológicas.
Entre os destaques estão:
Yandra Santana Santos – aprovada em Engenharia Ambiental (USP), Biotecnologia (UFSCar) e Farmácia (UNESP)
Maria Victoria Morgado – Engenharia Mecânica (UNICAMP e UNESP)
Sophia Herrero – Engenharia Agronômica (UFSCar) e Zootecnia (UNESP)
Isabelle Guedes Zanetti – Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (UNESP) e Engenharia de Materiais (USP)
Yasmin Consolaro – Engenharia de Materiais (USP)
Matheus Haniel Feitosa – Física (UFSCar)
Ana Clara Souza Santos – Fisioterapia (UFSCar)
Também se destacam estudantes aprovados por meio de diferentes formas de ingresso, como o ProUni, caso de Isabelly Ketlley Araújo, que conquistou bolsa integral em Medicina Veterinária.