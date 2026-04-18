Moradora denuncia escorpiões no São Carlos 8

Escorpião - Crédito: divulgação

Moradores do bairro São Carlos 8, localizado na região da Capitão Luís Brandão, relatam preocupação com a presença constante de escorpiões nas residências e áreas próximas. Segundo uma moradora, a situação tem se intensificado nos últimos dias, gerando medo e insegurança entre os moradores.

“Está com muito escorpião no bairro”, afirmou a residente, que relata ter encontrado os animais dentro de casa e em áreas como quintais e corredores externos. A presença dos aracnídeos tem causado preocupação, especialmente em casas com crianças e animais de estimação.

De acordo com relatos da comunidade, a possível proliferação dos escorpiões pode estar associada ao acúmulo de entulho, terrenos com mato alto e falhas na limpeza urbana, fatores que favorecem o aparecimento desses animais peçonhentos.

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