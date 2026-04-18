São Carlos é destaque estadual com projeto inovador em saúde mental para idosos

O município de São Carlos foi premiado durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos. O reconhecimento ocorreu no âmbito da 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, que reuniu iniciativas inovadoras de diversas cidades paulistas.

O destaque foi concedido ao projeto “envelheSER na cIDADE: práticas e cuidados em Saúde Mental”, que recebeu o prêmio da Organização Pan-Americana da Saúde, figurando entre as 20 experiências municipais selecionadas por sua relevância e alinhamento com diretrizes internacionais. Com isso, o trabalho passa a ser referência para o Sistema Único de Saúde e apresenta potencial de ser replicado em outros países das Américas.

A iniciativa foi desenvolvida pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, por meio da residência multiprofissional em saúde mental. O projeto é estruturado em dois eixos principais: oficinas de educação permanente com equipes da Estratégia de Saúde da Família, voltadas aos desafios do envelhecimento, e o uso de instrumentos de rastreio geriátrico, como 10-CS, Katz, Lawton, GDS e GAI.

As atividades foram realizadas no Centro de Convivência do Idoso “Roberto Kabbach” e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com foco no cuidado integral da população idosa, especialmente na área da saúde mental.

Nesta edição, a Mostra registrou número recorde de participação, com 2.702 trabalhos inscritos, evidenciando o empenho dos municípios paulistas na qualificação dos serviços oferecidos pelo SUS. Além do destaque da OPAS, também foram concedidos outros reconhecimentos, como o Prêmio David Capistrano e menções honrosas.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou a importância da conquista. “Receber esse reconhecimento em um evento tão importante para a saúde pública é motivo de muito orgulho para São Carlos. O projeto ‘envelheSER na cIDADE’ mostra que é possível avançar no cuidado com a saúde mental da população idosa de forma humanizada, integrada e inovadora”, afirmou.

Ele também ressaltou que a premiação reforça o compromisso das equipes com a qualidade do atendimento e a construção de políticas públicas eficazes, capazes de impactar positivamente a vida da população e servir de modelo para outras cidades e países.

Representaram São Carlos na premiação a chefe de Seção de Apoio à Saúde Mental, Carmen Pereira, além das profissionais Carolina Squassoni, do CAPS II, e Amanda Peres, do CAPSiJ.

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