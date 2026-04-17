Operação conjunta interdita dois depósitos de sucata irregulares

Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (17), pela Polícia Militar com apoio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, vistoriou cinco depósitos de sucata em São Carlos. A ação teve como objetivo apurar denúncias de receptação de fiação furtada e coibir irregularidades administrativas nos estabelecimentos.

Durante a operação, os materiais encontrados foram analisados quanto à procedência, enquanto as fichas criminais dos proprietários foram consultadas pela Polícia Militar. No campo administrativo, o Departamento de Fiscalização verificou a documentação exigida para o funcionamento dos comércios.

Como resultado, dois dos cinco depósitos vistoriados foram interditados por não possuírem alvará de funcionamento.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, destacou a importância da ação integrada. “O trabalho conjunto com a Polícia Militar é fundamental para combater não apenas irregularidades comerciais, mas também problemas de saúde pública”, afirmou.

De acordo com a Prefeitura, as operações de fiscalização em depósitos de sucata devem continuar nos próximos meses. A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento ao crime e também de combate à proliferação do mosquito da dengue no município.

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