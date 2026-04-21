Polícia Civil prende suposto chefe de quadrilha em operação na região de São Carlos

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como suposto chefe de uma quadrilha envolvida em roubos e furtos de maquinários agrícolas durante a primeira fase da Operação Inconfidentes, que abrange a região de São Carlos.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Santa Rita do Passa Quatro, com apoio de policiais civis da região de Avaré e Paranapanema. A operação teve como base mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas.

Após investigações, os policiais localizaram o suspeito em uma residência de alto padrão dentro de um resort no município de Paranapanema. O imóvel foi cercado e, durante a abordagem, o homem ainda tentou fugir, mas acabou sendo detido na parte externa da casa.

Contra ele havia um mandado de prisão decorrente de um processo de 2024 já com condenação definitiva. Após a captura, os agentes cumpriram também mandados de busca em dois endereços ligados ao investigado.

Durante as diligências, foram apreendidos três notebooks, seis telefones celulares e munições de calibre .380. Todo o material foi encaminhado para perícia do Instituto de Criminalística, que deve auxiliar no avanço das investigações.

Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso atuava em cidades das regiões de Campinas, Avaré e São Carlos, com foco no roubo e furto de máquinas agrícolas, como tratores e retroescavadeiras. Há indícios de que os equipamentos eram posteriormente negociados com receptadores na Bolívia.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça após audiência de custódia. Ele deve ser transferido para uma unidade prisional da região.

As investigações continuam e uma segunda fase da Operação Inconfidentes não está descartada, podendo resultar na prisão de outros envolvidos no esquema criminoso.

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