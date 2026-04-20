Posso trabalhar e receber benefício do INSS? Entenda o que é permitido

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Hoje, vamos esclarecer uma dúvida muito comum: é possível trabalhar e, ao mesmo tempo, receber um benefício do INSS?

A resposta é: depende do tipo de benefício.

Muitas pessoas acreditam que, ao começar a receber qualquer benefício previdenciário, ficam automaticamente impedidas de exercer atividade remunerada. No entanto, essa não é uma regra absoluta, e entender essa diferença é essencial para evitar problemas futuros, inclusive a suspensão do benefício ou cobranças indevidas pelo INSS.

No caso da aposentadoria, por exemplo, em regra, o segurado pode continuar trabalhando normalmente, inclusive com carteira assinada, sem perder o benefício.

Por outro lado, existem benefícios que exigem justamente o afastamento do trabalho. É o caso do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e da aposentadoria por incapacidade permanente. Nesses casos, o benefício é concedido porque a pessoa está incapaz para o trabalho. Assim, o retorno à atividade pode indicar recuperação da capacidade e levar à suspensão do benefício.

Outro exemplo importante é o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), previsto na Lei 8.742/1993 LOAS. Esse benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar limitada. Se houver exercício de atividade remunerada, isso pode impactar diretamente no critério de renda e levar à revisão ou até cancelamento do benefício.

Também é importante destacar situações específicas, como a do segurado que recebe auxílio-acidente. Nesse caso, é possível trabalhar e continuar recebendo o benefício, pois ele tem natureza indenizatória, e não substitui a renda do trabalho.

Diante dessas variações, fica claro que não existe uma única resposta. Cada benefício possui regras próprias, e uma decisão equivocada pode trazer consequências financeiras e administrativas relevantes.

Por isso, antes de iniciar ou retomar qualquer atividade profissional enquanto recebe um benefício, é fundamental entender exatamente quais são as regras aplicáveis ao seu caso.

Com a orientação adequada, é possível tomar decisões mais seguras e evitar prejuízos desnecessários. Em caso de dúvida, buscar o apoio de um advogado previdenciário de sua confiança pode ajudar a esclarecer sua situação e garantir que seus direitos sejam preservados.

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