Pesquisa do CEPIX CEPOF INCT Grupo de Óptica - IFSC USP é destaque no tratamento do lipedema

Entrevistado: Matheus Henrique Camargo Antonio

O tratamento do lipedema tem ganhado cada vez mais destaque na área da saúde, impulsionado pela busca por abordagens eficazes no controle da dor, inflamação e alterações circulatórias. Entre as estratégias mais promissoras está a associação entre o laser terapêutico e a pressão pneumática, uma combinação que vem mostrando resultados relevantes na reabilitação de pacientes.

Utilizada principalmente em ambientes clínicos e hospitalares, essa abordagem une duas técnicas complementares. O laser de baixa intensidade, conhecido como fotobiomodulação, atua diretamente nas células, estimulando processos metabólicos essenciais. Entre seus principais benefícios estão a redução da inflamação, o alívio da dor e a aceleração da regeneração dos tecidos, efeitos relacionados ao aumento da produção de energia celular (ATP).

Já a pressão pneumática intermitente utiliza dispositivos infláveis que realizam compressões sequenciais nos membros, promovendo melhora do retorno venoso e linfático. Esse processo auxilia na redução de edemas e na melhora da circulação, sendo amplamente utilizado em condições que envolvem retenção de líquidos e comprometimento vascular.

Quando aplicadas em conjunto, as duas terapias potencializam seus efeitos. Enquanto a pressão pneumática favorece a circulação e a eliminação de substâncias inflamatórias, o laser atua em nível celular, acelerando a recuperação dos tecidos e proporcionando alívio significativo da dor.

Resultados o estudo clínico realizado pelos pesquisadores do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC - USP de São Carlos( Coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SP), reforçam a eficácia dessa associação. De acordo com os dados observados na pesquisa, pacientes submetidos ao tratamento apresentaram redução da circunferência das pernas em até 13 centímetros ao longo de cinco semanas. Além disso, houve melhora significativa de sinais clínicos relacionados à estase sanguínea e alívio da dor, em alguns casos chegando à resolução completa dos sintomas relatados no início do tratamento.

Outro ponto relevante é a segurança da técnica. Durante o estudo, não foram identificadas alterações significativas na pressão arterial ou na frequência cardíaca dos pacientes, indicando boa tolerabilidade e baixo risco de efeitos adversos.

Com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias, há um novo modelo de abordagem que cria a associação entre laser terapêutico e pressão pneumática tende a se consolidar como uma importante aliada no tratamento do lipedema. A expectativa é que essa abordagem contribua para uma reabilitação mais rápida, confortável e baseada em evidências científicas, ampliando as possibilidades de cuidado e qualidade de vida para os pacientes.

Fontes: Matheus Henrique Camargo Antonio - Mestrando em Biotecnologia e Pesquisador do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica; Dr. AntonioEduardo de Aquino Junior - Pesquisador Colaborador - Departamento de Física e Ciência dos Materiais-Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo- Coordenador dos Projetos Clínicos IFSC/USP - UTF/ Santa Casa São Carlos- Coordenador Especialização em Laser Santa Casa – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPIX – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP