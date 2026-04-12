Programa "Dicas de Ciência" estimula o interesse pela ciência nas escolas e no público em geral

A difusão científica tem se consolidado como uma das ferramentas mais importantes para aproximar o conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa da sociedade. Em um contexto em que a informação circula em alta velocidade, traduzir conceitos científicos de forma clara, acessível e atrativa torna-se essencial não apenas para despertar o interesse do público, mas também para fortalecer a educação e a formação cidadã.

Mais do que divulgar descobertas, a difusão científica cumpre um papel estratégico: ela democratiza o acesso ao saber, combate a desinformação e estimula o pensamento crítico. Ao levar conteúdos científicos para diferentes meios, como rádio, televisão, jornais e plataformas digitais, amplia-se o alcance do conhecimento, permitindo que pessoas de diferentes idades e níveis de escolaridade tenham contato com temas que, muitas vezes, ficariam restritos ao ambiente acadêmico.

Nesse cenário, destaca-se o trabalho desenvolvido há muitos anos pela equipe de jornalismo científico e difusão científica do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica. Sob a coordenação do professor Vanderlei Salvador Bagnato, o grupo tem se dedicado à produção contínua de conteúdos midiáticos voltados à popularização da ciência, utilizando diferentes formatos e linguagens para dialogar com o público.

Como parte dessa trajetória, foi criado recentemente o programa “Dicas de Ciência”, uma iniciativa que vem sendo produzida para veiculação em rádio, televisão, internet e outras mídias. O programa é gravado com o próprio professor Vanderlei Salvador Bagnato, que responde a perguntas instigantes sobre fenômenos do cotidiano em conversas conduzidas pelo jornalista e radialista Kleber Jorge Savio Chicrala, integrante da equipe de jornalismo científico e difusão científica do grupo.

Entre os temas abordados estão questões que despertam a curiosidade de estudantes e do público em geral, como: “Como se formam as cores do arco-íris?”, “Como o som se propaga?” e “Como funciona o GPS?”. As respostas são apresentadas de forma didática e ilustrada, com linguagem acessível, o que permite não apenas a compreensão dos conceitos, mas também o estímulo ao interesse pela ciência.

Além da veiculação nos meios de comunicação, o material produzido tem grande potencial educacional. Os conteúdos audiovisuais poderão ser disponibilizados para professores e alunos das redes pública e privada de ensino, funcionando como um recurso complementar em sala de aula. A proposta é integrar a ciência ao cotidiano escolar de maneira dinâmica, tornando o aprendizado mais envolvente.

Para a professora e Dirigente da Unidade Regional de Ensino – Região de São Carlos, Débora Gonzalez Costa Blanco, a iniciativa representa um avanço significativo no apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Segundo ela, o material, que está alinhado com o currículo oficial, e cuidadosamente elaborado do ponto de vista pedagógico, poderá ser distribuído para escolas de toda a região e utilizado como uma ferramenta eficaz de apoio aos professores, enriquecendo as aulas e facilitando a compreensão de conteúdos científicos.

Assim, iniciativas como o “Dicas de Ciência” reforçam a importância da difusão científica como ponte entre a produção acadêmica e a sociedade. Ao transformar conhecimento em linguagem acessível e aplicável ao cotidiano, projetos como este contribuem não apenas para a educação formal, mas também para a formação de uma sociedade mais informada, crítica e preparada para os desafios do mundo contemporâneo.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP, e Profa Débora Gonzalez Costa Blanco – Dirigente da Unidade Regional de Ensino – Região de São Carlos, e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica – IFSC -USP

