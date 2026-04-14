A importância dos laudos médicos na concessão do auxílio-acidente

patriciazanifoto -

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido ao segurado que, após sofrer um acidente, passa a apresentar sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual.

Apesar de ser um direito previsto na Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício tem sido cada vez mais criteriosa — especialmente no que diz respeito à qualidade da documentação médica apresentada no momento do requerimento.

O que mudou na prática?

Na rotina previdenciária recente, observa-se uma exigência maior por parte do INSS quanto à comprovação detalhada das sequelas decorrentes do acidente.

Não basta mais comprovar que houve um acidente ou apresentar exames genéricos. O foco da análise passou a ser:

A existência de sequela permanente

O impacto direto dessa sequela na atividade habitual do segurado

Ou seja, o ponto central deixou de ser apenas a doença ou lesão, e passou a ser a redução da capacidade laboral.

A importância do laudo médico completo

O laudo médico tornou-se o principal elemento de prova no pedido de auxílio-acidente. É ele que permite ao perito do INSS identificar:

Quando ocorreu o acidente

Qual foi a lesão sofrida

Quais sequelas permaneceram

Se há redução da capacidade para o trabalho

Qual a extensão dessas limitações

Sem essas informações bem estruturadas, o pedido tende a ser indeferido.

Principais falhas nos pedidos administrativos

Na prática do escritório, os indeferimentos mais comuns estão relacionados a:

Ausência da data do acidente no laudo

no laudo Falta de descrição das sequelas consolidadas

Documentos que não indicam redução da capacidade laboral

Laudos genéricos ou sem detalhamento técnico

Inexistência de vínculo entre a lesão e a atividade exercida

Esses pontos são frequentemente utilizados pelo INSS para negar o benefício.

O que um laudo eficaz deve conter?

Para aumentar significativamente as chances de concessão do auxílio-acidente, o laudo médico deve ser claro, objetivo e completo, contendo:

Data do acidente (ou período aproximado)

Diagnóstico com CID

Descrição da lesão inicial

Indicação de que houve consolidação das lesões

Descrição detalhada das sequelas permanentes

Limitações funcionais decorrentes da sequela

Relação entre a limitação e a atividade profissional exercida

Identificação do médico (com CRM)

E se o benefício for negado?

Mesmo com documentação médica, o INSS pode indeferir o pedido. Nesses casos, é possível buscar o Judiciário, onde será realizada perícia médica judicial — muitas vezes mais criteriosa na análise das limitações reais do segurado.

Conclusão

O auxílio-acidente não exige incapacidade total, mas sim a redução permanente da capacidade de trabalho. E essa condição precisa ser comprovada de forma técnica e detalhada.

Por isso, um laudo médico bem elaborado deixou de ser apenas um documento complementar — e passou a ser determinante para o reconhecimento do direito.

Leia Também