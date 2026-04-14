A importância dos laudos médicos na concessão do auxílio-acidente

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido ao segurado que, após sofrer um acidente, passa a apresentar sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual.
Apesar de ser um direito previsto na Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício tem sido cada vez mais criteriosa — especialmente no que diz respeito à qualidade da documentação médica apresentada no momento do requerimento.
O que mudou na prática?
Na rotina previdenciária recente, observa-se uma exigência maior por parte do INSS quanto à comprovação detalhada das sequelas decorrentes do acidente.
Não basta mais comprovar que houve um acidente ou apresentar exames genéricos. O foco da análise passou a ser:
- A existência de sequela permanente
- O impacto direto dessa sequela na atividade habitual do segurado
Ou seja, o ponto central deixou de ser apenas a doença ou lesão, e passou a ser a redução da capacidade laboral.
A importância do laudo médico completo
O laudo médico tornou-se o principal elemento de prova no pedido de auxílio-acidente. É ele que permite ao perito do INSS identificar:
- Quando ocorreu o acidente
- Qual foi a lesão sofrida
- Quais sequelas permaneceram
- Se há redução da capacidade para o trabalho
- Qual a extensão dessas limitações
Sem essas informações bem estruturadas, o pedido tende a ser indeferido.
Principais falhas nos pedidos administrativos
Na prática do escritório, os indeferimentos mais comuns estão relacionados a:
- Ausência da data do acidente no laudo
- Falta de descrição das sequelas consolidadas
- Documentos que não indicam redução da capacidade laboral
- Laudos genéricos ou sem detalhamento técnico
- Inexistência de vínculo entre a lesão e a atividade exercida
Esses pontos são frequentemente utilizados pelo INSS para negar o benefício.
O que um laudo eficaz deve conter?
Para aumentar significativamente as chances de concessão do auxílio-acidente, o laudo médico deve ser claro, objetivo e completo, contendo:
- Data do acidente (ou período aproximado)
- Diagnóstico com CID
- Descrição da lesão inicial
- Indicação de que houve consolidação das lesões
- Descrição detalhada das sequelas permanentes
- Limitações funcionais decorrentes da sequela
- Relação entre a limitação e a atividade profissional exercida
- Identificação do médico (com CRM)
E se o benefício for negado?
Mesmo com documentação médica, o INSS pode indeferir o pedido. Nesses casos, é possível buscar o Judiciário, onde será realizada perícia médica judicial — muitas vezes mais criteriosa na análise das limitações reais do segurado.
Conclusão
O auxílio-acidente não exige incapacidade total, mas sim a redução permanente da capacidade de trabalho. E essa condição precisa ser comprovada de forma técnica e detalhada.
Por isso, um laudo médico bem elaborado deixou de ser apenas um documento complementar — e passou a ser determinante para o reconhecimento do direito.