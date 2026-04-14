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A importância dos laudos médicos na concessão do auxílio-acidente

14 Abr 2026 - 13h02Por Dra Patrícia Zani
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O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido ao segurado que, após sofrer um acidente, passa a apresentar sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual.

Apesar de ser um direito previsto na Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício tem sido cada vez mais criteriosa — especialmente no que diz respeito à qualidade da documentação médica apresentada no momento do requerimento.

 O que mudou na prática?

Na rotina previdenciária recente, observa-se uma exigência maior por parte do INSS quanto à comprovação detalhada das sequelas decorrentes do acidente.

Não basta mais comprovar que houve um acidente ou apresentar exames genéricos. O foco da análise passou a ser:

  • A existência de sequela permanente
  • O impacto direto dessa sequela na atividade habitual do segurado

Ou seja, o ponto central deixou de ser apenas a doença ou lesão, e passou a ser a redução da capacidade laboral.

 A importância do laudo médico completo

O laudo médico tornou-se o principal elemento de prova no pedido de auxílio-acidente. É ele que permite ao perito do INSS identificar:

  • Quando ocorreu o acidente
  • Qual foi a lesão sofrida
  • Quais sequelas permaneceram
  • Se há redução da capacidade para o trabalho
  • Qual a extensão dessas limitações

Sem essas informações bem estruturadas, o pedido tende a ser indeferido.

 Principais falhas nos pedidos administrativos

Na prática do escritório, os indeferimentos mais comuns estão relacionados a:

  • Ausência da data do acidente no laudo
  • Falta de descrição das sequelas consolidadas
  • Documentos que não indicam redução da capacidade laboral
  • Laudos genéricos ou sem detalhamento técnico
  • Inexistência de vínculo entre a lesão e a atividade exercida

Esses pontos são frequentemente utilizados pelo INSS para negar o benefício.

O que um laudo eficaz deve conter?

Para aumentar significativamente as chances de concessão do auxílio-acidente, o laudo médico deve ser claro, objetivo e completo, contendo:

  • Data do acidente (ou período aproximado)
  • Diagnóstico com CID
  • Descrição da lesão inicial
  • Indicação de que houve consolidação das lesões
  • Descrição detalhada das sequelas permanentes
  • Limitações funcionais decorrentes da sequela
  • Relação entre a limitação e a atividade profissional exercida
  • Identificação do médico (com CRM)

 E se o benefício for negado?

Mesmo com documentação médica, o INSS pode indeferir o pedido. Nesses casos, é possível buscar o Judiciário, onde será realizada perícia médica judicial — muitas vezes mais criteriosa na análise das limitações reais do segurado.

 Conclusão

O auxílio-acidente não exige incapacidade total, mas sim a redução permanente da capacidade de trabalho. E essa condição precisa ser comprovada de forma técnica e detalhada.

Por isso, um laudo médico bem elaborado deixou de ser apenas um documento complementar — e passou a ser determinante para o reconhecimento do direito.

patricia zani

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