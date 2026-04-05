No coração da ciência brasileira, uma rede silenciosa de colaboração vem transformando conhecimento em impacto real. São os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, conhecidos como INCTs , uma das mais ambiciosas iniciativas de fomento à pesquisa do país. Criados para integrar cientistas de diferentes regiões e áreas, esses Institutos funcionam como verdadeiros ecossistemas de inovação, conectando Universidades, centros de pesquisas, a exemplo do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica(CEPOF) – CEPIX -IFSC -USP, empresas e políticas públicas em torno de desafios estratégicos.

Mais do que produzir artigos científicos, os INCTs têm uma missão clara: gerar soluções e promover a Ciência, a Tecnologia e a Inovação. Seja no combate a doenças, no desenvolvimento de novos materiais ou na criação de novas tecnologias que beneficiam diretamente a sociedade, eles operam na fronteira do conhecimento, com um olhar voltado para o futuro e para as necessidades da sociedade brasileira.

É nesse cenário que se destaca o INCT em Tecnologias Fotônicas Avançadas para as Ciências da Vida, sediado no interior do Instituto de Física de São Carlos, unidade da Universidade de São Paulo. Em laboratórios onde a óptica e a fotônica é ferramenta e linguagem, pesquisadores desenvolvem tecnologias em diversas áreas do conhecimento, em linhas variadas de pesquisas e desenvolvimento.

Ali, a óptica e a fotônica, ciência que estuda essa área do conhecimento, a exemplo dos Lasers e sensores ópticos, deixam de ser apenas conceitos físicos para se tornarem instrumentos de cuidado com a vida. Do diagnóstico precoce de doenças à terapia minimamente invasiva, o trabalho desenvolvido no INCT tem impacto direto na saúde e na qualidade de vida da população.

Grande parte desse avanço se deve à atuação do Prof. Dr, Vanderlei Salvador Bagnato e sua equipe de pesquisadores, colaboradores e parceiros. O pesquisador reconhecido internacionalmente é a figura central na articulação dessas iniciativas. Com uma trajetória marcada pela interdisciplinaridade e pela inovação, Bagnato coordena não apenas o INCT- IFSC - USP, mas também o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – CEPIX – IFSC - USP, somado a Unidade da EMBRAPII - IFSC – USP, ampliando o alcance das pesquisas para além da academia.

Dentro do Grupo de Óptica do IFSC - USP, uma equipe dedicada de cientistas, estudantes e técnicos compartilha mais do que um espaço físico: compartilha propósito. Entre experimentos e hipóteses, eles constroem pontes entre ciência básica e aplicação prática, mantendo viva a essência dos INCTs a colaboração como motor da inovação.

Em tempos em que a ciência enfrenta desafios de financiamento e valorização, iniciativas como essa mostram que o Brasil não apenas produz conhecimento de ponta, mas também forma redes capazes de transformar esse conhecimento em soluções concretas. Nos corredores do IFSC - USP, a luz não ilumina apenas experimentos, ela aponta caminhos e soluções.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica e Unidade Embrapii – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica e Unidade Embrapii – IFSC – USP.