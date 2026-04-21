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terça, 21 de abril de 2026
Segurança

Motociclista fica em estado grave após queda na Domingos Innocentini, em São Carlos

21 Abr 2026 - 06h56Por Da redação
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Motociclista fica em estado grave após queda na Domingos Innocentini, em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um motociclista ficou gravemente ferido após sofrer uma queda na manhã desta terça-feira (21), por volta das 5h30, na rodovia municipal Domingos Innocentini, no km 1, em frente ao Parque Industrial, em São Carlos.

De acordo com informações, o condutor de uma motocicleta Yamaha XT660, conhecido como “Meiota”, seguia no sentido represa do Broa–São Carlos quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, adentrou o canteiro central e caiu. Com o impacto, ele foi arrastado por mais de 100 metros, parando no gramado do canteiro, inconsciente.

Uma equipe da concessionária do DER que estava próxima ao local prestou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU. Uma unidade básica chegou inicialmente, mas, devido à gravidade do caso, foi solicitada a Unidade de Suporte Avançado (USA), que realizou a intubação da vítima ainda no local.
O motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, não há informações sobre sua identidade ou idade.

A Polícia Rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência, e a perícia técnica também compareceu para apurar as circunstâncias do acidente.

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