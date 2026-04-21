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Jovem é agredido durante Economíadas e está internado na UTI em estado grave

20 Abr 2026 - 22h24Por Jessica
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Jovem é agredido durante Economíadas e está internado na UTI em estado grave - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O influenciador Clóvis Roberto de Leão, de 27 anos, foi agredido durante o evento Economíadas Paulista 2026, realizado no último domingo (19). O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo gravado pela própria vítima.

Segundo as informações, Clóvis teria sido atacado por quatro estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Após a agressão, seu estado de saúde se agravou, sendo necessária a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos, onde permanece sob cuidados médicos.

A Prefeitura  manifestou indignação com o ocorrido e declarou solidariedade aos familiares do jovem, colocando-se à disposição para colaborar com a apuração dos fatos.

O episódio levanta preocupações sobre a segurança durante o evento, que reúne estudantes de cursos de Administração e Economia de diversas instituições do Estado de São Paulo.

 

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