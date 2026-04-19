Pit Stop da Segurança promove orientação a motociclistas no dia 22 de abril

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) realiza no próximo dia 22 de abril, das 9h às 10h30, a ação educativa “Pit Stop da Segurança”, voltada especialmente aos motociclistas de São Carlos. A iniciativa conta com a parceria da concessionária Esport Motor Honda e a participação do DETRAN-SP.

O objetivo é reforçar a segurança no trânsito por meio de atividades de orientação e prevenção. Durante o evento, será oferecido gratuitamente um check-list básico nas motocicletas, com a verificação de itens que possam apresentar irregularidades ou desgaste, comprometendo a segurança dos condutores.

Além da inspeção, os participantes receberão materiais informativos com orientações sobre pilotagem segura, destacando boas práticas para o dia a dia no trânsito. A ação faz parte do cronograma permanente do Departamento de Educação para o Trânsito da SMSPMU.

Agentes de Trânsito também participarão da atividade, atuando diretamente na orientação dos motociclistas e no fortalecimento das iniciativas educativas junto à população, com apoio institucional do DETRAN-SP.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “A união de esforços amplia o alcance das ações educativas e contribui para a construção de uma cultura de segurança no trânsito, com foco na prevenção de acidentes e na preservação de vidas”, afirmou.

A ação será realizada na sede da concessionária, localizada na Avenida São Carlos, nº 736. A Secretaria convida os motociclistas a participarem da iniciativa, que busca incentivar um trânsito mais seguro e responsável.

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