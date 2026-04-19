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domingo, 19 de abril de 2026
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Forças de segurança e fiscalização realizam operação contra irregularidades em bares

19 Abr 2026 - 12h02Por Jessica
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Forças de segurança e fiscalização realizam operação contra irregularidades em bares -

A operação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), denominada “Moralização”, mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura na noite de sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18), em diversos bairros da cidade.

A ação teve como principal objetivo coibir o funcionamento irregular de bares e estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que operam fora do horário permitido. Além disso, a operação também buscou combater a perturbação do sossego público, incluindo práticas como pancadões e bailes funks.

Durante a operação, as equipes realizaram a abordagem e revista de 20 pessoas, não sendo encontrado nenhum ilícito penal. Ao todo, 13 bares foram vistoriados. Desses, um estabelecimento foi multado por descumprimento de horário, enquanto outros sete foram notificados por apresentarem irregularidades administrativas.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, as ações de controle de barulho e perturbação do sossego são definidas no âmbito do GGIM e contam com acompanhamento e determinação do promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

A operação deve continuar ocorrendo de forma periódica, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas municipais e a tranquilidade da população.

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