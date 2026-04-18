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Portal de Cursos Abertos da UFSCar é atualizado para nova versão

18 Abr 2026 - 21h10Por Jessica CR
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Portal de Cursos Abertos da UFSCar é atualizado para nova versão - Crédito: Foto: CCS/UFSCar Crédito: Foto: CCS/UFSCar

O Portal de Cursos Abertos da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, passou por uma atualização em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A plataforma agora opera em uma versão mais recente do Moodle, trazendo avanços em desempenho, segurança e usabilidade.

Disponível ao público em geral, o PoCA oferece cursos gratuitos e totalmente a distância, com certificação sem custos. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Geral de Educação a Distância, que destaca a evolução contínua do ambiente digital de aprendizagem.

Segundo a equipe responsável, a nova interface está mais leve, com visual simplificado e navegação mais intuitiva. “A experiência está mais simples, organizada e fluida. Embora algumas mudanças possam ser percebidas inicialmente, o ambiente rapidamente se tornará familiar para os usuários”, informaram.

Entre as novidades, cada curso agora conta com a opção “Saiba mais”, que permite ao usuário acessar informações detalhadas antes de se inscrever. Também houve melhorias na organização por categorias temáticas, facilitando a busca por conteúdos de interesse.

Criado em 2018, o PoCA reúne atualmente 133 cursos distribuídos em áreas como Ciências da Natureza, Educação, Gestão, Idiomas, Saúde, Matemática, Sustentabilidade e Tecnologias na Educação. A carga horária varia entre duas e 40 horas.

O portal já soma 334.906 usuários cadastrados, com predominância no Brasil. O estado de São Paulo lidera o número de participantes, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Ceará. A plataforma também conta com usuários em países como Estados Unidos, Japão, Chile, Portugal, China e Angola.

Além de ofertar cursos, o PoCA também recebe propostas em fluxo contínuo. Docentes, servidores técnico-administrativos da UFSCar e profissionais de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, podem submeter novos cursos por meio do site oficial, na seção “Como propor cursos”.

A SEaD oferece suporte completo durante o processo, incluindo auxílio na produção de materiais didáticos, criação de banco de questões e organização das salas virtuais no Moodle.

Interessados em participar dos cursos ou enviar propostas podem acessar a plataforma pelo endereço: cursos.poca.ufscar.br. Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail contato@poca.ufscar.br.

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