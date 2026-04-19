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domingo, 19 de abril de 2026
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Centro terá vias interditadas para manutenção de árvores nesta terça-feira

19 Abr 2026 - 17h17Por Jessica CR
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Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informou que realizará a interdição de trechos no centro da cidade na próxima terça-feira, dia 21 de abril, para a execução de serviços de poda de árvores.

De acordo com o comunicado, o trabalho será realizado pela equipe do Departamento de Poda da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, no período das 8h às 10h.

Durante esse horário, os seguintes trechos estarão interditados:

  • Rua 7 de Setembro, entre a Avenida São Carlos e a Rua Episcopal;
  • Rua Episcopal, entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Major José Inácio.

A orientação é para que motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas, a fim de garantir maior fluidez no trânsito e segurança durante a execução dos serviços.

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