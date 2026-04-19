Solenidade de Entrega da Medalha MMDC pela Alesp será realizada em São Carlos

A Alesp - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizará no dia 24 de abril, às 19h, no Teatro do Sesc São Carlos, a Solenidade de Entrega da Medalha MMDC, proposta pelo Deputado Estadual Capitão Telhada. A medalha carrega a sigla que representa Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, jovens mortos em 23 de maio de 1932 durante protestos, fato que impulsionou o levante constitucionalista.

A comenda foi instituída pelo Governo de São Paulo em um decreto de 1962 e trata-se de uma honraria que homenageia personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços à sociedade, com destaque para a dedicação, integridade e compromisso com os valores do Estado de São Paulo.

Na solenidade a ser realizada em São Carlos, mais de 50 personalidades e instituições receberão a Medalha, entre os quais o Dr. Ivo Dall´Acqua Júnior, Presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, do Centro do Comércio e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac do Estado de São Paulo, o senhor Luiz Deoclécio Massaro Galina, Diretor Regional do Sesc São Paulo, e as unidades Sesc São Carlos e Sesc Araraquara, em reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido em prol da população de São Carlos e de toda a região.

Serviço

Solenidade de Entrega da Medalha MMDC

Local: Teatro do Sesc São Carlos. Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

Data: 24 de abril, às 19h

Grátis. Lugares limitados.

Unidade São Carlos – Setor de Comunicação

Fone: 3373-2333

Leia Também