Evento na USP aborda redes veiculares e uso de IA na previsão de tráfego

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, em São Carlos, recebe na próxima quarta-feira, 22 de abril, o evento “Veículos que pensam e falam: redes veiculares, previsão e simulação de tráfego”. A atividade começa às 10h10 e é gratuita, aberta ao público em geral.

O encontro será realizado presencialmente no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, com transmissão ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube. Os interessados devem se inscrever previamente por meio de formulário online.

O palestrante convidado é o professor Richard Werner Pazzi, da Ontario Tech University. Doutor em ciência da computação pela University of Ottawa, Pazzi possui experiência em áreas como redes veiculares (VANETs), redes de sensores sem fio, comunicações multimídia e ambientes virtuais em rede.

Durante a apresentação, o especialista abordará conceitos fundamentais das redes veiculares e sua aplicação em sistemas de transporte inteligentes, destacando como essas tecnologias contribuem para tornar o trânsito mais conectado e eficiente.

O professor também discutirá os desafios da previsão de tráfego em cenários dinâmicos e complexos, explicando como modelos de aprendizado de máquina podem analisar grandes volumes de dados gerados por veículos e infraestrutura para gerar previsões em tempo real.

Outro ponto da palestra será o uso de simulações computacionais baseadas nesses modelos, permitindo testar diferentes cenários e auxiliar no planejamento urbano e na tomada de decisões. A proposta é mostrar como a integração entre redes veiculares, simulação e inteligência artificial pode melhorar a mobilidade, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança no trânsito.

O evento faz parte das atividades de extensão da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, sob orientação do professor Rodolfo Ipolito Meneguette.

Serviço

Evento: Veículos que pensam e falam: redes veiculares, previsão e simulação de tráfego

Data: 22 de abril (quarta-feira)

Horário: 10h10

Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano – ICMC/USP (bloco 6)

Transmissão: Canal ICMC TV no YouTube

Inscrição: gratuita e online

Leia Também