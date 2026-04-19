Há 46 anos, Terminal Rodoviário de São Carlos entrava em funcionamento

O Terminal Rodoviário de São Carlos no ano da inauguração em 1980 - Crédito: Divulgação



Há exatamente 46 anos, no dia 17 de abril de 1980, começou a funcionar o Terminal Rodoviário de São Carlos, que seria inaugurado somente no dia 12 de outubro de 1982 com a denominação de Paulo Egydio Martins. A edificação foi projetada pelo arquiteto Benno Perelmutter, o mesmo que projetou o prédio da Casa de Cultura de São Carlos, que fica na Avenida São Carlos, na esquina com a Rua 13 de Maio.

No início da madrugada de 17 de abril de 1980, partiu do Terminal Rodoviário de São Carlos o primeiro ônibus com destino a São Paulo. O prefeito da época, Antonio Massei, acompanhado por uma legião de assessores e correligionários, acenou para os passageiros, comemorando mais um feito de seu governo.

Em 1980, São Carlos já era um município que abrigava a USP e a UFSCar e que já tinha uma população superior a 120 mil habitantes. Mesmo assim, não possuía um terminal rodoviário.

As agências das empresas de transporte rodoviário estadual estavam localizadas em diferentes pontos da região central da cidade. A Viação Cometa localizava-se na esquina da Avenida São Carlos com a Rua Sete de Setembro, onde hoje funciona o Café Dona Julia, enquanto a Empresa Cruz ficava em frente à Câmara Municipal.

Outras empresas de ônibus, que tinham linhas para diversas cidades, mantinham suas agências na Rua Marechal Deodoro e em um ponto ao lado da Praça Antonio Prado, defronte à estação ferroviária.

Foi na segunda metade dos anos 1970 que as lideranças políticas começaram a projetar a construção de um terminal rodoviário, principalmente para atender à grande demanda de estudantes, numa época em que tanto a USP quanto a UFSCar cresciam em número de cursos e também em número de estudantes de graduação e pós-graduação.

Assim, em 1977, depois de muita polêmica quanto à localização, ao formato etc., o Poder Legislativo aprovou a construção da “rodoviária”, em uma área próxima ao centro, na região conhecida como Jardim Macarengo.

Havia lideranças contra a localização, defendendo que o melhor local seria a Avenida Getúlio Vargas. Porém, a Secretaria Estadual de Transportes deu a palavra final: ou o terminal seria erguido no Macarengo ou não seria realizado. A construção começou em 1978.

No ano seguinte, houve a concorrência pública para a exploração do futuro terminal, que foi vencida pela empresa Socicam, que administrava a maioria dos terminais no estado e viria a ser também a administradora do Terminal Rodoviário do Tietê, inaugurado em 1982.

O Terminal de São Carlos foi projetado pela empresa Pluric (Pluric – Escritório Pluricurricular de Projetos), então com 20 anos de experiência no ramo, pertencente a um urbanista famoso, Benno Michael Perelmutter (1936-2017). Teria capacidade para operar com 600 mil passageiros por mês e atenderia a todas as exigências do manual de implantação de terminais rodoviários de passageiros da Secretaria Estadual dos Transportes.

Porém, como é comum na política de São Carlos, quando a obra já estava quase pronta, surgiu, em outubro de 1979, a “denúncia” de que as baias de ônibus eram menores que os carros da Viação Cometa. A fake news da época foi superada rapidamente e a inauguração foi anunciada para o ano seguinte, não sem antes alguns novos contratempos.

SITUAÇÃO ATUAL - A Plataforma 15 Terminais Rodoviários é a atual concessionária do terminal. “Hoje, o terminal está modernizado, com sistemas de monitoramento. Temos um amplo atendimento à população, com lanchonetes e sorveteria. Além disso, contamos também com as melhores empresas de ônibus para atender quase todo o país. Um setor de encomendas que oferece mais agilidade nas entregas para todo o Brasil, táxis com veículos todos do ano, atendimento de uma lavanderia para atender toda a população, banheiros organizados e limpos, principalmente novos. Temos atendimento de transporte público urbano, com guichê da SOU dentro do espaço, e praticamente um mini shopping, com lojas de utilidades e uma equipe bastante dedicada”, afirma o gerente da rodoviária, Ubirajara Maurício.

Segundo ele, tirando Acre, Amapá e a região Sul do Brasil, as empresas oferecem opções de viagem para todos os demais pontos do país.

RODOPORTO – Depois de quatro décadas e meia, São Carlos ganha a possibilidade de ter um novo terminal rodoviário às margens da Rodovia Washington Luís, nas proximidades da UFSCar, em uma PPP (Parceria Público-Privada) e sem custos para a Prefeitura Municipal de São Carlos. O projeto do novo terminal já teve aprovação do COMDUSC e está na Câmara Municipal de São Carlos.

Leia Também