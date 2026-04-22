Casa do Trabalhador abre inscrições para curso de Inteligência Artificial Generativa

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAI, abre inscrições na próxima quarta-feira (22/04) para uma nova turma do curso Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa. A iniciativa tem como objetivo capacitar jovens e adultos para os desafios da transformação digital e atender às novas demandas do mercado de trabalho.

As inscrições poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, localizada na Avenida São Carlos, 1839, no Centro. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.

As aulas estão previstas para acontecer no mês de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com carga horária total de 20 horas, também na Casa do Trabalhador.

O curso oferece formação em competências essenciais para o cenário atual, como análise de dados, uso de modelos generativos, criação de soluções inteligentes e estímulo à inovação. Essas habilidades são cada vez mais valorizadas por empresas que buscam profissionais capazes de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade.

Ao concluir a capacitação, os participantes ampliam suas oportunidades de inserção no mercado em áreas como indústria, comércio, saúde, educação, atendimento ao cliente e gestão pública. O SENAI é responsável pela formação, garantindo conteúdo atualizado e alinhado às necessidades reais da indústria e do setor tecnológico.

Leia Também