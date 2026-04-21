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terça, 21 de abril de 2026
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Sinalizadores provocam evacuação de ginásio durante jogo da Economíadas

20 Abr 2026 - 21h52Por Jessica
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Sinalizadores provocam evacuação de ginásio durante jogo da Economíadas -

A Prefeitura informou que um incidente ocorrido nesta segunda-feira (20/04) com sinalizadores de fumaça levou à evacuação do Ginásio do Santa Felícia durante uma partida de basquete da Economíadas Paulista 2026, evento que reúne atléticas dos cursos de Administração e Economia do Estado de São Paulo.

De acordo com o comunicado, um aluno da Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou um sinalizador na arquibancada. Em seguida, outros artefatos do mesmo tipo, que estavam dentro de uma caixa, também entraram em combustão, espalhando grande quantidade de fumaça pelo local.

O ginásio foi evacuado imediatamente por medida de segurança. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A Prefeitura destacou que o uso de dispositivos pirotécnicos é proibido por lei em eventos esportivos e culturais. A atlética envolvida será multada e deverá arcar com possíveis danos causados à estrutura do ginásio.

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