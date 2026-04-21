Motoboy fica ferido após colisão no Cidade Jardim

Crédito: SCA

Um motoboy de 38 anos ficou ferido no início da tarde desta terça-feira, 21, em um acidente registrado na rua Alameda dos Crisântemos, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com informações, tanto a motocicleta quanto o carro trafegavam pela mesma via, porém em sentidos opostos. O motoboy seguia no sentido bairro-centro, enquanto o veículo vinha no sentido contrário. Em determinado momento, o condutor do carro realizou uma conversão proibida para acessar a garagem de um condomínio de prédios e acabou não percebendo a aproximação da moto.



Sem tempo de reação, o motoboy também não conseguiu evitar a colisão e atingiu a porta do veículo. Com o impacto, ele foi ao solo.

A vítima sofreu trauma no joelho, sendo inicialmente atendida e imobilizada por um profissional da motolância. Em seguida, uma unidade de suporte básico realizou o socorro, encaminhando o homem para a Santa Casa.

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