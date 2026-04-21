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terça, 21 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carro e bicicleta deixa jovem de 15 anos ferido em São Carlos

21 Abr 2026 - 16h40Por Da redação
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Colisão entre carro e bicicleta deixa jovem de 15 anos ferido em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre uma bicicleta e um carro deixou um adolescente de 15 anos ferido na tarde desta terça-feira (21), no cruzamento das ruas Totó leite com a General Osório, em São Carlos.

Segundo informações, o ciclista seguia pela rua Totó Leite na contramão, enquanto a condutora do veículo trafegava no sentido correto da via. Ao realizar a conversão para acessar a rua General Osório, a motorista não percebeu a aproximação do adolescente, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, o jovem atingiu o para-brisa do carro e foi arremessado ao solo, sofrendo um traumatismo cranioencefálico (TCE) na região da testa, considerado grave, com exposição óssea.

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. O estado de saúde não foi atualizado até o momento.

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