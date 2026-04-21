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terça, 21 de abril de 2026
Morte Suspeita

Frentista morre após sofrer queimaduras com pólvora em ritual religioso na região

Josélia Santos Oliveira chegou a ser socorrida e ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa mas não resistiu aos ferimentos

21 Abr 2026 - 15h28Por Flávio Fernandes
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Frentista morre após sofrer queimaduras com pólvora em ritual religioso na região - Crédito: Foto: Redes Sociais Crédito: Foto: Redes Sociais

Uma frentista identificada como Josélia Santos Oliveira, de 26 anos, morreu após sofrer queimaduras durante um ritual religioso na noite da última sexta-feira (17), em uma área rural no bairro Condomínio Satélite, em Araraquara.  

Segundo boletim de ocorrência, a mãe da jovem relatou que a filha recebeu orientações para realizar a queima de pólvora em um terreiro na Rua Pedro Sanches Alcaras. Na sequência, a vítima deixou cair o material e provocou um incêndio que atingiu o tórax e a face. 

Testemunhas que estavam no local informaram que, após uma “gira”, o grupo seguiu até uma encruzilhada para realizar oferendas. No momento em que a pólvora foi colocada, houve uma ignição repentina, causando as chamas que atingiram a frentista.

Pessoas que acompanhavam Josélia, conseguiram apagar o fogo e a levaram imediatamente para o hospital José Nigro Neto, em Américo Brasiliense. No dia seguinte, devido a gravidade dos ferimentos ela precisou ser transferida para Santa Casa de Araraquara.

A jovem permaneceu internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de segunda-feira (20), ás 3h35. A Polícia Militar, não chegou a ser acionada no local. 

O corpo da frentista, foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira (21), no Cemitério Bom Pastor em Ribeirão Preto. Ela deixa, dois filhos pequenos.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, no Plantão Policial como morte suspeita e acidental. A Polícia Civil, investiga as causas do acidente e até o momento não há indícios de crime.

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