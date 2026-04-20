Manutenção em bomba pode afetar abastecimento de água em Ibaté

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), informou que a bomba submersa do Poço Centro/Castelo apresentou falha e precisou ser desligada.

De acordo com o comunicado, a equipe técnica iniciou imediatamente o processo de substituição, utilizando uma bomba reserva para agilizar o serviço. Ainda nesta segunda-feira (20), foram realizadas as retiradas das tubulações necessárias para a manutenção.

A instalação da nova bomba está prevista para ocorrer na manhã de terça-feira (21), com expectativa de conclusão até às 14h.

Durante a execução do serviço, poderá haver interrupções no abastecimento de água em diversas regiões da cidade, principalmente nas áreas mais altas dos bairros.

A Prefeitura pede a compreensão da população e orienta que os moradores economizem água, utilizando apenas para atividades essenciais, a fim de reduzir os impactos do desabastecimento temporário.

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