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sábado, 18 de abril de 2026
Briga Entre Cães e Tiro

Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté

Caso ocorreu em uma praça no Jardim Mariana e o disparo foi feito após tentativa frustrada de separar os cães

18 Abr 2026 - 00h45Por Flávio Fernandes
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Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um episódio envolvendo ataque entre cães terminou com disparo de arma de fogo na noite desta sexta-feira (17), no Jardim Mariana, em Ibaté.

Segundo informações apuradas, um Guarda Municipal que estava de folga passeava com seu cachorro, da raça fila em uma praça na Rua Júlio Donatone, quando um cão da raça rottweiler escapou de uma residência após abrir o portão e avançou contra o animal. Ele atacou o cachorro do GCM, mordendo a região do pescoço e não soltando, colocando o animal em risco iminente de morte.

Ainda de acordo com o relato, o tutor tentou por diversas vezes conter a agressão e separar os cães, mas não conseguiu. O agente então, efetuou inicialmente um disparo no solo na tentativa de afugentar o animal agressor, porém sem sucesso.

Para evitar que seu cachorro fosse morto, ele realizou um disparo contra o rottweiler. Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e compareceram ao local, onde fizeram o isolamento da área para o trabalhos da perícia.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, no Plantão Policial de São Carlos e será investigado pela Polícia Civil de Ibaté. 

 

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