Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante feriado de Tiradentes

A Prefeitura de Ibaté informou como será o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21).

De acordo com a administração municipal, não haverá expediente nas repartições públicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Programas de Saúde da Família (PSFs) e secretarias na segunda-feira (20) e terça-feira (21). O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira, dia 22 de abril.

Apesar da suspensão dos atendimentos administrativos, os serviços essenciais seguirão em funcionamento. O Hospital Municipal atenderá normalmente durante todo o período. Em casos de emergência, a população pode acionar a ambulância pelo número 192 e a Guarda Municipal pelo 153. Já o plantão do Departamento de Água e Esgoto estará disponível pelo telefone 3343-4245.

A coleta de lixo será realizada normalmente tanto na segunda-feira (20) quanto na terça-feira (21), seguindo o cronograma habitual da cidade. O serviço de Cata Treco funcionará normalmente na segunda-feira, mas será suspenso no feriado de terça, retornando na quarta-feira (22).

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa, orientando que os moradores evitem deixar lixo nas ruas com antecedência, prevenindo que os sacos sejam rasgados.

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