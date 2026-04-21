Motociclista morre após perder controle e colidir em caminhonete na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Marcos Roberto Teotonio de 50 anos, morreu em um grave acidente no fim da manhã desta terça-feira (21), no Jardim Botânico, em Araraquara.

Segundo informações, Marcos estava em sua GSX 1000 de alta cilindrada e seguia com um grupo de amigos pela Rua José Barbieri Neto, sentido Bueno de Andrada. Na sequência, por razões ainda desconhecidas a vítima perdeu controle invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de uma caminhonete que descia sentido Vila José Bonifácio.

Com impacto, o motociclista ficou gravemente ferido e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram apenas constataram o óbito. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

O corpo de Marcos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e ainda não há informações, sobre velório e sepultamento. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

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