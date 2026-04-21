(16) 99963-6036
terça, 21 de abril de 2026
Triste

Motociclista morre após perder controle e colidir em caminhonete na região

Acidente aconteceu na Rua José Barbieri Neto e Marcos Roberto Teotonio não resistiu aos ferimentos e morreu no local

21 Abr 2026 - 14h03Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após perder controle e colidir em caminhonete na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Marcos Roberto Teotonio de 50 anos, morreu em um grave acidente no fim da manhã desta terça-feira (21), no Jardim Botânico, em Araraquara. 

Segundo informações, Marcos estava em sua GSX 1000 de alta cilindrada e seguia com um grupo de amigos pela Rua José Barbieri Neto, sentido Bueno de Andrada. Na sequência, por razões ainda desconhecidas a vítima perdeu controle invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de uma caminhonete que descia sentido Vila José Bonifácio. 

Com impacto, o motociclista ficou gravemente ferido e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram apenas constataram o óbito. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

O corpo de Marcos foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e ainda não há informações, sobre velório e sepultamento. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também

Manutenção em bomba pode afetar abastecimento de água em Ibaté
Região20h26 - 20 Abr 2026

Manutenção em bomba pode afetar abastecimento de água em Ibaté

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante feriado de Tiradentes
Região06h50 - 18 Abr 2026

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante feriado de Tiradentes

Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté
Briga Entre Cães e Tiro00h45 - 18 Abr 2026

Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté

Homem de 36 anos morre após ser encontrado caído em banheiro de praça central em Ibaté
Região14h24 - 17 Abr 2026

Homem de 36 anos morre após ser encontrado caído em banheiro de praça central em Ibaté

Bitrem com 74 toneladas de açúcar pega fogo e interdita a SP-310 em Ibaté
Pegou Fogo23h06 - 15 Abr 2026

Bitrem com 74 toneladas de açúcar pega fogo e interdita a SP-310 em Ibaté

Últimas Notícias