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segunda, 20 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Joselia Santos de Oliveira

20 Abr 2026 - 17h08Por Jessica
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Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Joselia Santos de Oliveira -
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem  Joselia Santos Oliveira  na cidade de Araraquara-SP, no dia 20/04/2026, nascida no dia 13/09/1999  aos 26 anos.
 
O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 21/04/2026 no velório  Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.
 
Seu corpo será trasladado para Ribeirão Preto/SP
Era namorada de Adriel.
 
Deixa seus filhos Heitor Emanuel, Artur Miguel, demais familiares e amigos. 
 
O sepultamento dar-se no dia 21/04/2026 às  09:30hs, saindo do velório Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP, para o Cemitério  Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.
 
Endereço do velório: Memorial Bom Pastor - Avenida das Lágrimas, nº 600 - Jardim Zara - Ribeirão Preto/SP
Endereço do Cemitério:  Avenida das Lágrimas, S/N - Jardim Zara - Ribeirão Preto/SP

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