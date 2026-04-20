Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Joselia Santos de Oliveira

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Joselia Santos Oliveira na cidade de Araraquara-SP, no dia 20/04/2026, nascida no dia 13/09/1999 aos 26 anos.
O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 21/04/2026 no velório Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.
Seu corpo será trasladado para Ribeirão Preto/SP
Era namorada de Adriel.
Deixa seus filhos Heitor Emanuel, Artur Miguel, demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 21/04/2026 às 09:30hs, saindo do velório Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP, para o Cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.
Endereço do velório: Memorial Bom Pastor - Avenida das Lágrimas, nº 600 - Jardim Zara - Ribeirão Preto/SP
Endereço do Cemitério: Avenida das Lágrimas, S/N - Jardim Zara - Ribeirão Preto/SP