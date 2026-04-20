Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Joselia Santos de Oliveira

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Joselia Santos Oliveira na cidade de Araraquara-SP, no dia 20/04/2026, nascida no dia 13/09/1999 aos 26 anos.

O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 21/04/2026 no velório Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.

Seu corpo será trasladado para Ribeirão Preto/SP

Era namorada de Adriel.

Deixa seus filhos Heitor Emanuel, Artur Miguel, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 21/04/2026 às 09:30hs, saindo do velório Memorial Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP, para o Cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.