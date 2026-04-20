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segunda, 20 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

20 Abr 2026 - 11h52Por Da redação
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Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Antônio Araújo da Silva na cidade de Ibaté-SP, no dia 20/04/2026, nascido no dia 20/11/1929 aos 96 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 21/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era víuvo.

Deixa seus filhos ,Maria Alaide, Cicera, Odivania,Antonia, Otacilio, Osmar, Francisco, Gracias, Bidanga [ em memorian], demais familiares e amigos. 

O sepultamento dar-se no dia 21/04/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP

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