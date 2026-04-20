Nova Funerária -

A Senhora: Maria Cristina Ribeiro da Silva

Faleceu dia 20/04/26 às 02:00 horas em Matão com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Otávio Pereira da Silva e os filhos: Paulo, Márcio, Naiara, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/10/1959.

O Senhor: Benedito Nantes

Faleceu dia 18/04/26 às 20:28 horas em Santa Cruz.das Palmeiras com 96 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Amélia Cremonesi Nantes e deixa os filhos: Elisabete c/c Luis Roberto, Luis Henrique c/c Ângela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/06/1965.

A Senhora: Isabela de Oliveira Ramos

Faleceu dia 18/04/26 às 02:58 horas em São Carlos com 23 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Carlos Eduardo de França e os filhos: Hector de Oliveira França e Heitor de Oliveira França, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/02/2003.

A Senhora: Aparecida Costa Serrano

Faleceu dia 18/04/26 às 02:00 horas em Luiz Antonio com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Agostinho Serrano e deixa os filhos: Jose Antonio Serrano c/c Márcia, Ana Rosa Serrano, neto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Luiz Antoniopara o Cemitério

Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 13/06/1937.

O Senhor: Luiz Antonio de Souza

Faleceu dia 17/04/26 às 19:00 horas em Matão com 59 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/04/1967.

A Senhora: Anália Teixeira Dotta

Faleceu dia 17/04/26 às 18:25 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Antonio Dotta e deixa os filhos: Valmir c/c Edivani, João Batista c/c Ronise, Luiz Carlos c/c Gláucia, Valdir Geraldo c/c Daniela, Marisa c/c Paulo Aguiar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/04/1933.

O Senhor: Benedito Vinzinzotto

Faleceu dia 17/04/26 às 18:30 horas em Matão com 82 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Luzia Marques Vinzinzotto e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/01/1944.

O Senhor: Antonio Francisco de Oliveira

Faleceu dia 17/04/26 às 17:56 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Francisca Cantoni de Oliveira e os irmãos: Iris c/c Fernando, Luis c/c Marília, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 13/12/1946.

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