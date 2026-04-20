NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Valentina de Arruda Peruzzi, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 19/04/2026, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Nelson e Renato, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/04/2026 das 10:30 às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Valentina de Arruda Peruzzi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94265





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Iraci Batista de Souza aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 19/04/2026, na cidade de São Carlos.

Deixa suas filhas: Patrícia, Aline, Erica, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/04/2026 das 07:00 às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Iraci Batista de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94259

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Benedito Rosa de Moraes, aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 19/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Guiomar dos Santos Barbosa de Moraes

Deixa seus filhos: Marcelo, Valeria, Tiago, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/04/2026 das 11:30 às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 16:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Benedito Rosa de Moraes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94338





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Adilson de Souza

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 23/04/2026 (quinta-feira), às 19:30h, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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