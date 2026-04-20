Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr Aparecido Gonçalves de Melo na cidade de São Carlos-SP, no dia 20/04/2026, nascido no dia 15/09/1944 aos 81 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 20/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado Silda Catarina de Aquino.

Deixa seus filhos Edson, Edmilson, Luciana, Adriano ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 20/04/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP

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