Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na manhã desta quarta-feira, 22, na rua Santa Cruz, em frente à antiga estação ferroviária, na região central de São Carlos.

O acidente ocorreu em uma rotatória, onde os veículos acabaram colidindo lateralmente. Com o impacto, o motociclista, de 53 anos, foi arremessado ao solo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Apesar do susto, ele apresentava apenas ferimentos leves.

Agentes de trânsito estiveram no local, realizaram a sinalização da via e adotaram as medidas necessárias para o registro da ocorrência.

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