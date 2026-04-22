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quarta, 22 de abril de 2026
Segurança

Mulher armada com faca invade residência e rouba dinheiro e cartões no Itamarati

22 Abr 2026 - 08h32Por Da redação
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Viatura PM Plantão - Crédito: SCAViatura PM Plantão - Crédito: SCA

Uma residência foi alvo de um roubo durante a madrugada desta terça-feira (21), no bairro Residencial Itamarati, em São Carlos. As vítimas, um idoso de 76 anos e uma mulher de 32 anos, não ficaram feridas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta da 1h15, em uma casa localizada na Rua João Muniz. A moradora de 32 anos relatou que ouviu um barulho e, ao verificar a origem, abriu a porta que liga a garagem à lavanderia, momento em que uma mulher desconhecida forçou a entrada no imóvel.

A suspeita foi descrita como mulher branca, loira, magra, com altura entre 1,60 m e 1,70 m, vestindo roupas pretas, incluindo calça, capuz e boné. Armada com uma faca, ela seguiu até o quarto do idoso de 76 anos e anunciou o assalto, exigindo dinheiro.

Durante a ação, o morador reagiu utilizando um pedaço de madeira que mantinha atrás da porta do quarto, atingindo o braço da assaltante. Com o golpe, a suspeita deixou a faca cair no chão e fugiu em seguida.

Apesar da reação, a criminosa conseguiu levar R$ 2 mil em dinheiro, além de um cartão bancário, um passe de ônibus e um crachá de trabalho pertencentes à moradora.

A faca e o boné usados pela suspeita foram apreendidos e entregues à Polícia Civil. Um vizinho possui câmeras de segurança que podem ter registrado parte da ação, e as imagens devem ser apresentadas para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como roubo a residência e será investigado pelo distrito policial responsável pela área.

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