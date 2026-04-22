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quarta, 22 de abril de 2026
Segurança

Colisão entre carro e caçamba deixa homem ferido no Jardim Medeiros

22 Abr 2026 - 07h30Por Da redação
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Colisão entre carro e caçamba deixa homem ferido no Jardim Medeiros - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma caçamba foi registrada na manhã desta quarta-feira, 22, no prolongamento do bairro Jardim Medeiros.

Segundo informações, o carro seguia no sentido bairrocentro quando, por motivos ainda a serem apurados, acabou colidindo contra uma caçamba que estava devidamente posicionada na via, carregada com entulho.

Dentro do veículo estavam dois homens. O passageiro, de 40 anos, ficou mais ferido e foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Já o condutor sofreu ferimentos leves e buscou atendimento por meios próprios.
Equipes do SAMU e da Polícia Militar também estiveram no local para atendimento da ocorrência e registro dos fatos.

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