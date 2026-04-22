(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

22 Abr 2026 - 10h04
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
O Senhor: Cláudio de Oliveira dos Anjos

Faleceu dia 21/04/26 às 10:45 horas em Mococa com 49 anos de idade.

Era filho de Antonio Oliveira dos Anjos e Maria  de Melo dos Anjos e deixa a filha: Bruna Batista dos Anjos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 22/04/26 às 09:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/03/1977.

 

O Senhor: Irineu Precaro

Faleceu dia 20/04/26 às 20:06 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Irene Franco Precaro e os filhos: Evandro César Precaro c/c Sara, Everton Fernando Precaro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/04/26 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/02/1939.

 

A Senhora: Mércia Melo de Sena Venâncio

Faleceu dia 20/04/26 às 11:30 horas em Dobrada com 44 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José André Ribeiro Venâncio e a filha: Yasmin, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/04/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 29/07/1981.

 

A Senhora: Maria Cecília Pacheco Francomano

Faleceu dia 20/04/26 às 10:30 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Vicente de Jesus Francomano e os filhos: Renato, Ricardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/04/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/08/1964.

 

A Senhora: Maria Cristina Ribeiro da Silva

Faleceu dia 20/04/26 às 02:00 horas em Matão com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Otávio Pereira da Silva e os filhos: Paulo, Márcio, Naiara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/10/1959.

Últimas Notícias