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terça, 21 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

21 Abr 2026 - 08h14Por Da redação
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Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Ana Maria Scarelli Oliveira cidade de Ibaté-SP, no dia 21/04/2026, nascida no dia 07/03/1962  aos 64 anos. O inicio do velório está marcado as 11:30 no dia 21/04/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casada com o Sr.João Carlos da Silva Oliveira. 

Deixa seus filhos, Ana Lúcia,  Eduardo, familiares e amigos. 

O sepultamento dar-se no dia 21/04/2026 às 15:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP.

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