Nova Funerária -

O Senhor: Irineu Precaro

Faleceu dia 20/04/26 às 20:06 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Irene Franco Precaro e os filhos: Evandro César Precaro c/c Sara, Everton Fernando Precaro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/02/1939.

A Senhora: Mércia Melo de Sena Venâncio

Faleceu dia 20/04/26 às 11:30 horas em Dobrada com 44 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José André Ribeiro Venâncio e a filha: Yasmin, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/04/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 29/07/1981.

A Senhora: Maria Cecília Pacheco Francomano

Faleceu dia 20/04/26 às 10:30 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Vicente de Jesus Francomano e os filhos: Renato, Ricardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/08/1964.

A Senhora: Maria Cristina Ribeiro da Silva

Faleceu dia 20/04/26 às 02:00 horas em Matão com 66 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Otávio Pereira da Silva e os filhos: Paulo, Márcio, Naiara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/10/1959.

O Senhor: Benedito Nantes

Faleceu dia 18/04/26 às 20:28 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 96 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Amélia Cremonesi Nantes e deixa os filhos: Elisabete c/c Luis Roberto, Luis Henrique c/c Ângela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/06/1965.

A Senhora: Isabela de Oliveira Ramos

Faleceu dia 18/04/26 às 02:58 horas em São Carlos com 23 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Carlos Eduardo de França e os filhos: Hector de Oliveira França e Heitor de Oliveira França, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/02/2003.

A Senhora: Aparecida Costa Serrano

Faleceu dia 18/04/26 às 02:00 horas em Luiz Antonio com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Agostinho Serrano e deixa os filhos: Jose Antonio Serrano c/c Márcia, Ana Rosa Serrano, neto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/04/26 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Luiz Antonio para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 13/06/1937.

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