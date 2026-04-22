Motociclista morre após acidente na Rodovia Washington Luís

Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um motociclista morreu após um acidente registrado na madrugada desta terça-feira (22) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu por volta das 5h50, no km 174,7, no sentido sul. A ocorrência foi registrada como tombamento de motocicleta.

A vítima conduzia uma Yamaha YBR 125 e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O corpo permaneceu sobre a faixa de aceleração até a chegada da perícia técnica, acionada pela Polícia Militar Rodoviária.

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