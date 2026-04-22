(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Região

Motociclista morre após acidente na Rodovia Washington Luís

22 Abr 2026 - 09h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após acidente na Rodovia Washington Luís - Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br) Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um motociclista morreu após um acidente registrado na madrugada desta terça-feira (22) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu por volta das 5h50, no km 174,7, no sentido sul. A ocorrência foi registrada como tombamento de motocicleta.

A vítima conduzia uma Yamaha YBR 125 e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O corpo permaneceu sobre a faixa de aceleração até a chegada da perícia técnica, acionada pela Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também

Frentista morre após sofrer queimaduras com pólvora em ritual religioso na região
Morte Suspeita 15h28 - 21 Abr 2026

Frentista morre após sofrer queimaduras com pólvora em ritual religioso na região

Motociclista morre após perder controle e colidir em caminhonete na região
Triste 14h03 - 21 Abr 2026

Motociclista morre após perder controle e colidir em caminhonete na região

Manutenção em bomba pode afetar abastecimento de água em Ibaté
Região20h26 - 20 Abr 2026

Manutenção em bomba pode afetar abastecimento de água em Ibaté

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante feriado de Tiradentes
Região06h50 - 18 Abr 2026

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante feriado de Tiradentes

Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté
Briga Entre Cães e Tiro00h45 - 18 Abr 2026

Guarda Municipal atira em cão após ataque para salvar animal em Ibaté

Últimas Notícias