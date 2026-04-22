Prefeitura promove feirão de adoção com mais de 260 animais neste sábado

Cão disponível para adoção - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realiza neste sábado (25/04), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Animais no Canil Municipal. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com o Departamento de Controle e Defesa Animal, e tem como foco incentivar a adoção responsável e ampliar as chances de novos lares para animais resgatados.

Ao todo, estarão disponíveis 156 cães, sendo cinco filhotes, e 110 gatos. Todos os animais passaram por procedimentos de castração, vacinação e microchipagem, garantindo melhores condições de saúde e segurança para os futuros tutores.



De acordo com a administração municipal, somente em 2026 já foram registradas 185 adoções, reflexo das políticas públicas voltadas à proteção animal e ao estímulo à guarda responsável.

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