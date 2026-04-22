(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Em busca de um novo lar

Prefeitura promove feirão de adoção com mais de 260 animais neste sábado

22 Abr 2026 - 17h18Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cão disponível para adoção - Crédito: Divulgação Cão disponível para adoção - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realiza neste sábado (25/04), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Animais no Canil Municipal. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com o Departamento de Controle e Defesa Animal, e tem como foco incentivar a adoção responsável e ampliar as chances de novos lares para animais resgatados.

Ao todo, estarão disponíveis 156 cães, sendo cinco filhotes, e 110 gatos. Todos os animais passaram por procedimentos de castração, vacinação e microchipagem, garantindo melhores condições de saúde e segurança para os futuros tutores.

De acordo com a administração municipal, somente em 2026 já foram registradas 185 adoções, reflexo das políticas públicas voltadas à proteção animal e ao estímulo à guarda responsável.

 

Leia Também

Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Greg
Pet animais15h45 - 22 Abr 2026

Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Greg

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Edward
Pet animais12h40 - 22 Abr 2026

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Edward

Defesa animal resgata equino em situação de maus-tratos
Ipê Mirim16h34 - 17 Abr 2026

Defesa animal resgata equino em situação de maus-tratos

Prefeitura disponibiliza 33 equídeos para adoção responsável
Pet animais16h07 - 15 Abr 2026

Prefeitura disponibiliza 33 equídeos para adoção responsável

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Cris
Pet animais08h26 - 15 Abr 2026

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Cris

Últimas Notícias