Defesa animal resgata equino em situação de maus-tratos

Crédito: divulgação

Na tarde desta quinta-feira (16/04), o Departamento de Controle e Defesa Animal, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, realizou o resgate de um equino em situação de maus-tratos no bairro Ipê Mirim.

O animal apresentava baixo escore corporal e lesão na região auricular, indicando a necessidade de atendimento imediato. Após o resgate, o equino foi encaminhado ao Canil Municipal, onde já recebeu os primeiros cuidados, incluindo avaliação clínica e início do tratamento adequado.

De acordo com o diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal, Lucas Jordão, a ação foi fundamental para garantir a recuperação do animal. “Foi uma ação essencial. Esse animal precisava de atendimento imediato, já recebeu todo o cuidado necessário e, muito em breve, estará recuperado e em boas condições”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, ressaltou a importância do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura na proteção dos animais. “É fundamental destacar o trabalho realizado diariamente pela Prefeitura de São Carlos na proteção da vida e da integridade dos animais no município. Estamos consolidando uma política pública séria, permanente e comprometida com a defesa animal, além de conscientizar a população sobre a responsabilidade dos tutores”, afirmou.

Segundo o secretário, após a recuperação, o animal será microchipado e poderá ser disponibilizado para adoção, desde que esteja em plenas condições de saúde.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal reforça que o Departamento de Controle e Defesa Animal seguirá intensificando as ações de fiscalização, o atendimento às denúncias e as medidas de proteção, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar animal.

Casos de abandono e maus-tratos podem ser denunciados à Ouvidoria pelo telefone (16) 3362-1080.

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