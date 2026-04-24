Gargalo perigoso: trecho da avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira vira dor de cabeça para motoristas

Veículos estacionados em um único quarteirão causa transtornos - Crédito: Whatsapp SCA

Motoristas que trafegam pela Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, estão denunciando uma situação que tem colocado em risco a segurança no trânsito.

Desde a rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318) até a rua César Ricome, na região do terminal rodoviário, sentido Centro, não é permitido o estacionamento de veículos do lado direito da via, proporcionando fluidez ao trânsito de veículo. O problema acontece no trecho entre as ruas Anita Stela e Rotary Clube, onde somente neste quarteirão é permitido o estacionamento, transformando a via em mão única, formando um gargalo.

Na prática, a situação tem causado freadas bruscas e manobras perigosas. Motoristas que seguem pela faixa são obrigados a desviar repentinamente dos carros estacionados, aumentando significativamente o risco de colisões.

“Quem está na faixa precisa frear de repente ou jogar o carro para a outra pista. É muito perigoso”, relatou um condutor que passa pelo local diariamente.

Importante ressaltar que a Secretaria de Trânsito recentemente colocou placas de "proibido estacionar" no local, mas pouco tempo depois elas foram retiradas ou furtadas.

Além do risco de acidentes, o trecho também prejudica a fluidez do trânsito, principalmente por ser uma importante ligação para quem entra na cidade pela rodovia SP-318 (Engenheiro Thales de Lorena Peixoto). Segundo os motoristas, basta um único veículo estacionado para causar lentidão e transtornos.

A principal reclamação é a incoerência na sinalização: enquanto todo o restante da avenida possui restrição de estacionamento, apenas esse ponto ficou sem a placa, o que levanta questionamentos entre os condutores.

Há, inclusive, relatos de acidentes já registrados no local, reforçando a urgência de uma intervenção.

Diante da situação, motoristas cobram uma posição da Prefeitura e medidas imediatas para corrigir a falha e garantir mais segurança no trânsito.

A reportagem solicitou esclarecimentos ao poder público sobre o motivo da ausência de sinalização no trecho que enviou a seguinte nota: De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana está sendo realizado um estudo do impacto do sistema viário com relação à redução das duas faixas de rolamento, sendo identificados os impactos, as placas poderão ser recolocadas.

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