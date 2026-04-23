Prefeitura entrega 4.800 senhas e inicia recadastramento para o Residencial Santa Felícia II nesta sexta-feira

A São Carlos registrou a entrega de 4.800 senhas em apenas dois dias para atendimento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (FAR), voltado às unidades do Residencial Santa Felícia II. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária.

Na quarta-feira (22), primeiro dia de distribuição, foram entregues 1.850 senhas. Já na quinta-feira (23), o número chegou a 2.950, totalizando 4.800 atendimentos — resultado considerado positivo pela administração municipal.

Com o encerramento desta etapa, o recadastramento começa nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 30 de abril. O atendimento será realizado das 9h às 19h na Fundação Pró-Memória, localizada na Estação Ferroviária, na Praça Antônio Prado (Praça da Estação). Nesta fase, serão atendidas exclusivamente as pessoas que retiraram senha. Quem não conseguiu deve aguardar novas orientações da Prefeitura sobre uma possível prorrogação.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Rodson Magno, o balanço inicial é satisfatório. “Foi muito positivo o atendimento nesses dois dias, totalizando 4.800 senhas. Agora iniciamos o recadastramento e vamos receber apenas quem já retirou a senha. Caso haja necessidade de prorrogação, vamos avaliar junto ao prefeito Netto Donato”, afirmou.

Para o atendimento presencial, a estrutura contará com 30 profissionais, além do apoio de 10 atiradores do Tiro de Guerra. A expectativa é atender cerca de 550 pessoas por dia.

Os moradores que retiraram senha tiveram data e horário agendados para o recadastramento presencial, mas também podem realizar o procedimento de forma online até o dia 30 de abril, por meio do sistema HABISOFT, disponível no site da Prefeitura.

Para participar do programa, é necessário cumprir critérios como residir no município há mais de três anos, não possuir imóvel próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, estar com o Cadastro Único atualizado e ter renda familiar bruta de até R$ 3.200.

No atendimento presencial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os integrantes da família, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, certidões e comprovantes de renda.

A Prefeitura ressalta que o recadastramento segue exigências da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, após mudanças recentes no programa. Entre os grupos prioritários estão mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), microcefalia, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

O processo é feito por autodeclaração, sendo o candidato responsável pelas informações prestadas. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa, que fará a seleção final.

Ao todo, 260 candidatos serão classificados para concorrer às 200 unidades habitacionais disponíveis, além da formação de cadastro com 60 suplentes.

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