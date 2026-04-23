SAAE participa de diplomação de novos embaixadores ambientais

Crédito: divulgação

Uma sessão solene na manhã desta quinta-feira, 23/04, na Câmara Municipal de São Carlos, diplomou novos 92 ‘Embaixadores Ambientais’, de 46 escolas estaduais de 7 cidades da região. O projeto de educação ambiental começou em 2019, organizado pela Diretoria Regional de Ensino e apoiado e incentivado por diversos organismos (entre eles, Prefeitura, Câmara, Ministério Público, SAAE e Corpo de Bombeiros) e a diplomação já está no quarto ano consecutivo.

DIVERSOS SETORES ENVOLVIDOS - Estiveram presentes na solenidade, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, Embaixadores Ambientais diplomados, diversos alunos, professores e diretores de escolas públicas do Estado de São Paulo da região; a professora Débora Gonzales Costa Blanco, dirigente regional de Ensino em São Carlos; o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso (representando o prefeito Netto Donato); o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Flávio Okamoto; o presidente do SAAE, Derike Contri; o superintendente da São Carlos Ambiental, João Paulo Mota; os vereadores Gustavo Pozzi e Bruno Zanchetta, além do representante do Corpo de Bombeiros, Capitão Gustavo Domingos.

A professora Débora Gonzales Costa Blanco, dirigente regional de Ensino em São Carlos, enfatizou aos alunos diplomados como embaixadores que a responsabilidade deles é inadiável. “Caberá a cada um de vocês, em suas respectivas escolas, adotarem medidas de sustentabilidade capazes de transformar para melhor o ambiente que frequentam. Também espalhem essa noção entre amigos, vizinhos, familiares e grupos de convivência, como clubes, associações e Igrejas. Essa será uma atitude que fará toda a diferença. E o presente e futuro, tenham absoluta certeza, agradecem”.

Já o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Flávio Okamoto, alertou a todos acerca da necessidade urgente de uma mudança radical de comportamento individual e coletivo quanto a pauta é preservação do planeta. “Consumir com responsabilidade, organizar a destinação correta dos resíduos que geramos, tratar a água de forma consciente e racional, evitar o desperdício da merenda escolar, respeitar rios e córregos sem descartes irregulares, são algumas das várias ações que podemos e devemos adotar para proteger o meio ambiente de modo integral. Se cada um fizer sua parte, todos ganhamos!”.

O vice-prefeito, Roselei Françoso, parabenizou a iniciativa do projeto e seus incentivadores e desejou, em seu nome e do prefeito Netto Donato, sucesso aos alunos recém diplomados. “Faço votos que cada um seja uma semente que cresça, floresça e dê frutos o mais rápido possível, porque é disso que estamos precisando de forma emergencial”. Já o superintendente da São Carlos Ambiental (que confecciona as camisetas dos Embaixadores Ambientais e que pertence ao Grupo Solvi), Engenheiro João Paulo Mota, disse que é um orgulho ajudar nesse projeto. “Apoiar uma causa deste porte, e com esta dimensão e amplitude, é uma satisfação fantástica para a nossa empresa”.



SAAE APOIA E INCENTIVA O PROGRAMA - O presidente do SAAE, Derike Contri, reiterou que o projeto tem uma importância significativa no contexto atual global, e que qualquer iniciativa pessoal ajuda de forma extraordinária a sustentabilidade. “Eu desejo que cada Embaixador Ambiental seja porta voz dessa demanda planetária. Aqui em São Carlos, no Estado de São Paulo, no Brasil, e em qualquer lugar do mundo, o meio ambiente pede ajuda, empenho e, em algumas regiões, socorro. É o espaço que frequentamos e, portanto, é o lugar que precisamos cuidar se quisermos que nós e as futuras gerações vivam com a dignidade que todos merecemos e queremos”.

Leia Também