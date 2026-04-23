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UFSCar promove evento sobre cuidado em saúde da população LGBTQIAPN+ nos dias 23 e 24 de abril

23 Abr 2026 - 12h38Por Jessica Carvalho R
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UFSCar promove evento sobre cuidado em saúde da população LGBTQIAPN+ nos dias 23 e 24 de abril -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove, nesta quarta (23) e quinta-feira (24), o I Colóquio de Saúde Integral LGBTIAPN+, com o tema “Integralidade em encontro: diálogos para o cuidado em saúde”. O evento é gratuito e tem como objetivo fortalecer a formação multiprofissional, ampliar o debate sobre políticas públicas e contribuir para práticas de cuidado mais inclusivas.

A iniciativa marca o encerramento do projeto de extensão “Fortalecimento e formação multiprofissional para a atenção integral em saúde de populações LGBTIAPN+” e reúne especialistas, profissionais da saúde e da educação, docentes, pesquisadores, militantes e representantes da Associação Brasileira Profissional para a Saúde Integral de Pessoas Travestis, Transexuais e Intersexo. A proposta é promover um espaço qualificado de diálogo e troca de experiências entre universidade, serviços de saúde e movimentos sociais.

A programação inclui apresentações temáticas e atividades artísticas. Um dos destaques é a participação da ABRASITTI na tarde desta quarta-feira (23), trazendo discussões e experiências na área da saúde trans. A entidade é responsável pela elaboração do protocolo de cuidado integral à saúde de pessoas trans, travestis e com vivência de variabilidade de gênero no município de São Paulo.

As atividades acontecem no Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), localizado no Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, na área Sul do campus, além do Hospital Universitário da UFSCar.

Mais informações e a programação completa podem ser acessadas pelo site oficial do evento ou solicitadas pelo e-mail saude.lgbti@ufscar.br.

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