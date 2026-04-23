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Cidade

Interdições temporárias alteram trânsito em São Carlos até segunda-feira

23 Abr 2026 - 11h52Por Jessica
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Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que duas vias importantes de São Carlos estarão com interdições temporárias até a próxima segunda-feira, 27 de abril, devido à realização de obras de infraestrutura.

Os bloqueios acontecem diariamente, das 7h30 às 18h, em dois pontos distintos da cidade. Um deles é o dispositivo Edson Gil Pereira, localizado na Rua Ângela Rosa, no sentido Avenida Paulista. O outro ponto afetado é a Avenida Comendador Maffei, que terá restrição de acesso à Rua Humberto Maneli.

As intervenções são de responsabilidade das empresas Rumo Logística e Quimassa Infraestrutura, que executam obras nos trechos mencionados.

Durante o período de interdição, a circulação será permitida apenas para moradores das imediações, além de veículos de emergência e de serviços essenciais.

A sinalização já foi implantada nos locais, e a Secretaria orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção e respeitem as indicações de trânsito. 

 

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