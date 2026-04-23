Pesquisadora de São Carlos é premiada em congresso internacional e se destaca entre jovens cientistas

A pesquisadora são-carlense Natália Casonato conquistou reconhecimento internacional ao ser premiada durante um dos mais importantes eventos científicos da área musculoesquelética. Doutoranda em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, ela foi a única representante das Américas entre os 23 jovens pesquisadores homenageados.

A premiação ocorreu no último sábado (18), durante o Congresso Mundial sobre Osteoporose, Osteoartrite e Doenças Musculoesqueléticas (WCO-IOF-ESCEO 2026), realizado em Praga. O evento é considerado o maior fórum global para apresentação de pesquisas clínicas e avanços no tratamento de doenças ósseas, musculares e articulares.

Natália recebeu o prêmio “ESCEO-IOF para Jovens Investigadores”, concedido a cientistas de destaque de 16 países, com base na qualidade dos trabalhos apresentados no congresso. A entrega foi realizada por Nicholas Harvey e Jean-Yves Reginster, referências mundiais na área.

O trabalho da pesquisadora é desenvolvido sob orientação da Profa. Dra. Stela Marcia Mattiello, também vinculada à UFSCar, reforçando a qualidade da formação científica produzida na instituição.

Além do Brasil, a lista de premiados inclui pesquisadores de países como Egito, Bélgica, Itália, Reino Unido, China e Ucrânia, evidenciando o alto nível de competitividade e a relevância do reconhecimento conquistado pela são-carlense.

O congresso é organizado pela Fundação Internacional de Osteoporose e pela Sociedade Europeia para os Aspectos Clínicos e Econômicos da Osteoporose, Osteoartrite e Doenças Musculoesqueléticas, entidades que atuam globalmente na promoção de pesquisas e no avanço do tratamento dessas doenças.

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