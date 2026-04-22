Prefeitura distribui mais de 1.800 senhas para o Minha Casa, Minha Vida e continua atendimento nesta quinta-feira

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, iniciou nesta quarta-feira (22) a distribuição de senhas para moradores interessados em participar de programas habitacionais vinculados ao Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (FAR). Nesta etapa, o atendimento é voltado às unidades do Residencial Santa Felícia II.

No primeiro dia de atendimento, foram entregues 1.850 senhas. A distribuição segue nesta quinta-feira (23), das 9h às 18h, na Fundação Pró-Memória, localizada na Estação Ferroviária, na Praça Antônio Prado (Praça da Estação). Ao todo, a Secretaria disponibilizará quatro mil senhas.

O secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno, avaliou positivamente o início da ação. Segundo ele, a estrutura foi organizada para garantir conforto e acessibilidade aos participantes. “Atendemos 1.850 pessoas no primeiro dia. Nossa equipe segue mobilizada e organizada para dar continuidade ao atendimento. Os munícipes podem comparecer com tranquilidade, pois não há filas e a estrutura conta com cadeiras e acessibilidade”, destacou.

Os moradores que retirarem senha terão atendimento agendado entre os dias 24 e 30 de abril, período em que deverão realizar o recadastramento ou concluir o processo presencialmente. Também será possível efetuar o procedimento de forma online, por meio do sistema HABISOFT, disponível no site da Prefeitura.

Para participar, é necessário cumprir critérios como residir em São Carlos há mais de três anos, não possuir imóvel em nome próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, estar com o Cadastro Único atualizado e possuir renda familiar bruta de até R$ 3.200.

No atendimento presencial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os integrantes da família, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), folha resumo do Cadastro Único e comprovantes de renda.

A Prefeitura reforça que o recadastramento atende a exigências da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, após mudanças recentes no programa que ampliaram os critérios de participação. Entre os grupos prioritários estão mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), microcefalia, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

O processo é realizado por autodeclaração, sendo de responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, responsável pela seleção final dos beneficiários.

Ao final, 260 candidatos serão classificados para concorrer às 200 unidades habitacionais disponíveis, sendo 60 suplentes para possíveis substituições em caso de pendências ou irregularidades.

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