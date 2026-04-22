Abrindo Caminhos: projeto em São Carlos abre inscrições para oficinas gratuitas de dança e empreendedorismo social

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A Teia Casa de Criação inicia em maio as atividades do Festival Multicultural Abrindo Caminhos com ações formativas gratuitas para celebrar seus 25 anos como ponto de cultura em São Carlos.

Com intuito de entrelaçar diferentes saberes e áreas de conhecimento, a Teia realiza, a partir do próximo mês, ciclos de oficinas gratuitas que dialogam com diversas linguagens: cultura popular, cultura digital, artes cênicas, produção cultural e meio ambiente. As atividades do projeto continuam ao longo do ano com uma ampla variedade de ações formativas.

No primeiro mês da iniciativa serão ministradas duas oficinas: Empreendedorismo Social e Dança Acrobática. As inscrições já começaram e devem ser feitas via formulário on-line.

Confira as oficinas de maio:

Oficina Empreendedorismo Social com Ricardo Tormena

A atividade irá focar na capacitação para elaboração de projetos e captação de recursos em leis e programas de incentivos fiscais voltados para entidades que atuam com propósitos sem fins lucrativos e que promovem atividades de interesse social. O ministrante, Ricardo Tormena, é advogado e empreendedor social, com sólida experiência com consultoria jurídica para as Organizações da Sociedade Civil. As inscrições devem ser feitas via formulário (clique aqui). As aulas serão realizadas em duas turmas, ministradas no Cemac (Centro Municipal de Artes e Cultura) e no Grêmio Recreativo Flor de Maio em parceria com o Maracatu Rochedo de Ouro.

Turma 1 - 1 a 3 de maio - Local: Grêmio Recreativo Flor de Maio na Sala Maracatu Rochedo de Ouro

Horário: sexta-feira (1°), às 18h; sábado (2) e domingo (3), às 10h

Endereço: R. Padre Teixeira, 1733 - Jardim Bethânia

Turma 2 - 8 a 10 de maio - Local: Cemac (Centro Municipal de Artes e Cultura)

Horário: sexta-feira (8), às 18h; sábado (9) e domingo (10), às 10h

Endereço: R. São Paulo, 745 - Centro

Oficina Dança Acrobática com Diogo Granato

A oficina é voltada para estudantes e artistas cênicos da cidade que tenham interesse em experimentar uma vivência que combina técnicas de dança com elementos acrobáticos. A atividade será ministrada pelo coreógrafo, bailarino e diretor Diogo Granato. Com 30 anos de carreira, reconhecida e premiada, Granato tem extensa experiência em teatro e circo, além de Parkour e Contato Improvisação.

As inscrições devem ser feitas também via formulário (clique aqui).

Turma Única - 23 e 24 de maio - Local: CEU das Artes Emílio Manzano

Horário: sábado (23) e domingo (24), às 10h, com pausa para almoço às 13h e retorno às 14h

Endereço: Rua Luiz Luchesi Filho, s/n - São Carlos VIII

Sobre a TEIA - Casa de Criação

Fundada em 2001 em São Carlos, a Teia - Casa de Criação é uma associação que se destaca como um ponto de cultura e apoio para grupos artísticos da cidade. Atualmente é composta por membros do Maracatu Rochedo de Ouro, Girafulô, Retalho Coletivo, Acrodança e a Trupe Tópatu. Constantemente, a associação firma parcerias para construir projetos em outras linguagens, ampliando e garantindo a diversidade de atuação e difusão de conhecimento.

As atividades do Festival Multicultural Abrindo Caminhos têm apoio da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa, do programa CULT SP, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e da Política Nacional Cultura Viva.

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